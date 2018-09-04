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В Чувашии прекратили дело против активиста, подарившего тюльпаны спикеру Госсовета

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Мировой суд в Чебоксарах прекратил административное дело в отношении активиста "Открытой России" Юрия Сидорова, который весной этого года подарил букет желтых тюльпанов спикеру Госсовета Чувашии Валерию Филимонову.

Активист сообщил у себя на странице фейсбуке во вторник, что "суд прекратил за истечением сроков давности дело за желтые тюльпаны".

Дело было возбуждено по ст.20.33 КоАП (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).

"Дней 10 можно порадоваться, пока прокуратура не обжаловала", - отметил Сидоров.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает комментариями прокуратуры республики.

В конце августа активист демонстрировал также в своем аккаунте в соцсети копию постановления о возбуждении административного дела прокуратурой Чувашии.

В документе сообщалось, что 24 апреля "Сидоров от имени общественного сетевого движения "Открытая Россия" провел публичную акцию, выраженную во вручении букета желтых тюльпанов спикеру Государственного Совета Чувашской республики". Видеосъемка, запечатлевшая эти действия, были выложена в интернет.

По словам активиста, поводом для акции стало распространенное в соцсетях видео с корпоратива, где чиновники исполняют песню "Желтые тюльпаны" вместе с певицей Наташей Королевой. В беседе с агентством "Интерфакс" Сидоров уточнял, что он подарил спикеру букет желтых тюльпанов перед очередной сессией Госсовета, чиновник принял цветы.

Сидоров отмечал, что это уже третье административное производство по ст.20.33 КоАП в отношении него в этом году. 26 апреля 2017 года Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности общественного сетевого движения "Открытая Россия".

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Теги: Открытая Россия, Чувашия

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