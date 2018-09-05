Счетная палата проверит сбоившую информационную систему Росреестра

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Счетная палата (СП) РФ в ноябре проверит информационную систему Росреестра, из-за сбоя в работе которой пострадали и сотрудники СП, заявил глава ведомства Алексей Кудрин.

"Счетная палата в этом году будет проверять информационную систему Росреестра, она должна быть сдана в ноябре, хотя частично уже работает, в ноябре мы выйдем на проверку и подтвердим или не подтвердим те или иные наши опасения", - сказал Кудрин "Интерфаксу" в среду.

Он добавил, что "некоторые сотрудники Счетной палаты, как и обычные граждане РФ, тоже пострадали из-за приостановки".

Кудрин предположил, что "возможны рабочие моменты, связанные с восстановлением системы".

3 сентября Росреестр и "Ростелеком" заявили об устранении сбоя, нарушившего работу Единого государственного реестра недвижимости в 49 регионах России. В ведомстве заявляли, что сбой отразился на сроках обработки пакетов документов, поступивших с 20 по 27 августа. Нарушение работы реестра привело к тому, что многие сделки по недвижимости оказались под угрозой срыва.