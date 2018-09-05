Регионы будут отчитываться перед Генпрокуратурой о делах по "экстремистским" статьям

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ сообщила Общероссийскому народному фронту (ОНФ), что будет брать на контроль все дела, возбуждаемые по "экстремистским" статьям.

"Теперь о возбуждении каждого уголовного дела по преступлению экстремистской направленности регионы обязаны сообщать в Генеральную прокуратуру РФ. Она будет держать на контроле все стадии рассмотрения подобных дел. Такое требование содержится в новом приказе надзорного ведомства. Об этом Генпрокуратура сообщила в письме Народному фронту", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ОНФ.

Член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта Наталья Костенко, слова которой приводят в пресс-службе, отметила, что решение было принято Генпрокуратурой по итогам экспертного совещания, организованного ОНФ.

"Мы надеемся, это позволит быстро реагировать на "свободную" трактовку или применение законодательства в этой сфере. Тем более что и глава государства как раз призывал - не доводить такие дела до абсурда", - добавила Костенко.

По ее словам, в дальнейшем такой порядок контроля правоприменения позволит более оперативно выявлять новые тенденции в действиях судов и правоохранительных органов и "вносить необходимые корректировки на системном уровне, а не поднимать каждый раз дела из регионов".

"Мы ждем также результатов обобщения судебной практики со стороны Верховного суда РФ. В свою очередь эксперты ОНФ прорабатывают законодательные и иные предложения, которые мы рассчитываем отразить в докладе президенту РФ по исполнению поручения", - сказала Костенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал поручение, в котором предложил ОНФ совместно с Генпрокуратурой до 15 сентября проанализировать использование в правоприменительной практике понятий "экстремистское сообщество" и "преступление экстремистской направленности". Ответственными за исполнение поручения определены руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов и генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.