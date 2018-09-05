Москва сравнила осенние учения НАТО у границ РФ с временами "холодной войны"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Характер намеченных на осень военных учений НАТО близ границ РФ напоминает худшие времена "холодной войны" и вызывает обеспокоенность России, заявили в среду в МИД РФ.

"Вызывает озабоченность намеченная на осень серия крупных учений стран Североатлантического альянса вблизи российских границ", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства в связи с предстоящими военными учениями стран-членов и партнеров НАТО.

"Уже давно не секрет, что США и НАТО планируют несколько стратегических и оперативно-тактических маневров с задействованием существенных сил и средств. В ходе них будут отрабатываться одновременные наступательные действия у границ Российской Федерации. В данном контексте хотелось бы отметить, что планы натовских стратегов, их масштаб и характер намеченных в связи с этим к реализации мероприятий все более напоминают худшие времена "холодной войны", - подчеркнула Захарова.