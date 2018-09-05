Суд назначил наказание жителю Пензенской области за убийство кота, стащившего колбасу

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Пензенской области вынес приговор местному жителю за жестокое обращение с животным в присутствии детей, сообщается на сайте областной прокуратуры в среду.

"В присутствии четырех детей мужчина поймал на улице кота и, взяв его за задние лапы, несколько раз ударил о бетонный столб", - говорится в сообщении. От полученных травм животное погибло.

"Как пояснил подсудимый, он разозлился на кота за то, что тот стащил кусок колбасы", - отмечает облпрокуратура.

Действия мужчины квалифицированы по пункту "б" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего). Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 7 месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства 10%.