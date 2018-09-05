Телеведущий Валерий Фадеев ушел из "Воскресного времени"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Телеведущий Валерий Фадеев больше не будет вести программу "Воскресное время" на Первом канале, он сосредоточится на работе в Общественной палате РФ.

"Валерий Фадеев хочет сосредоточиться на работе в Общественной палате и давно говорил, что подготовка телепрограммы отнимает у него слишком много времени. Поэтому мы договорились, что он будет вести "Воскресное время" до конца минувшего сезона, который закончился в июне", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Первого канала.

"Мы благодарим Валерия Фадеева за совместную работу и всегда будем рады видеть его в нашем эфире", - сказал собеседник агентства.

О том, кто займет место ведущего, в пресс-службе сообщить отказались.

На данный момент в телепрограмме на сайте телеканала на 9 сентября передача указана в сетке вещания в свое обычное время - 21:00.

Фадеев был ведущим воскресного выпуска программы "Время" с 4 сентября 2016 года. В 2017 году он возглавил Общественную палату РФ.