На Чукотке осуждены двое граждан Кубы за попытку попасть на Аляску

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Анадырский городской суд приговорил к условным срокам лишения свободы двух граждан Кубы, намеревавшихся незаконно пересечь государственную границу РФ, чтобы попасть на Аляску.

"С учетом позиции государственного обвинения и собранных по делу доказательств, суд приговорил обвиняемых к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком 6 месяцев", - сообщила прокуратура Чукотского автономного округа.

Граждане Кубы обвинялись в покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ группой лиц, по предварительному сговору (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 322 УК РФ).

Приговор в законную силу не вступил.

Суд установил, что в сентябре 2016 года обвиняемые, у которых не было виз, чтобы избежать пограничного контроля, договорились незаконно пересечь госграницу РФ и попасть с Чукотки на остров Крузенштерна (штат Аляска, США).

Прибыв на Чукотку, они предложили одному из местных жителей за 1 тыс. евро и $800 перевезти их на лодке на территорию США. Житель Чукотки сообщил об этом предложении пограничникам. После чего иностранцы были задержаны.