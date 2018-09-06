В Волгоградской области ребенок погиб в выгребной яме

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Доследственная проверка организована в Волгоградской области по факту обнаружения тела шестилетнего мальчика в выгребной яме, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного управления СКР Юлия Лисеева.

"5 сентября в правоохранительные органы Быковского района обратилась местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении ее шестилетнего внука, который вечером ушел гулять и не вернулся", - сказала Лисеева.

По ее словам, в этот же день около 22:00 мск в ходе поисковых мероприятий возле входа в одно из кафе была обнаружена выгребная яма, накрытая листом ДСП, в котором имелось отверстие.

"При осмотре септика на дне обнаружили детские шлепки, а затем после откачивания фекалий - и тело малолетнего мальчика", - рассказала Лисеева.

Хозяйка кафе пояснила следователям, что 4 сентября неизвестный автомобиль наехал на крышку люка септика, в результате чего последний треснул. Она незамедлительно организовала ремонтные работы, заказала новый люк, и прикрыла яму листом ДСП.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.