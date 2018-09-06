Два человека погибли при пожаре на заводе в Тольятти

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Пожар на асфальтовом заводе в Тольятти унес жизнь двоих рабочих, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Самарской области.

"На предприятии "Новые технологии асфальта" в результате производственных травм из-за воспламенения горюче-смазочных материалов двое рабочих получили травмы, не совместимые с жизнью", - сказал источник.

В региональном главке МЧС "Интерфаксу" подтвердили факт возгорания. "На предприятии воспламенилась емкость с дизельным топливом объемом 0,2 куб. м с дальнейшим разливом дизтоплива на площади 200 кв.м. Пострадали два человека", - сказали в главке.