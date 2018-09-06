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Минсельхоз зафиксировал снижение урожайности зерна

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Россия к 6 сентября намолотила 83 млн тонн зерна против 102,6 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

Посевы убраны с 29,5 млн га, что составляет 63,5% посевной площади. Урожайность снизилась на 4,5 ц/га, до 28,1 ц/га.

Пшеница обмолочена с 67,8% площадей, собрано 59,5 млн тонн (71,9 млн тонн в 2017 году) при урожайности 32,2 ц/га (36,3 ц/га). Ячмень убран с 73,4% посевной площади, намолочено 14,4 млн тонн (18,5 млн тонн), урожайность составила 23,5 ц/га (28,8 ц/га).

Кукуруза на зерно убрана с 7,4% площадей, собрано 575,2 тыс. тонн (654 тыс. тонн) при урожайности 31 ц/га (49,4 ц/га). В Краснодарском крае рис обмолочен с 10,2 тыс. га, намолочено 63,9 тыс. тонн при урожайности 62,6 ц/га.

Минсельхоз также сообщил, что сахарная свекла выкопана с 13,5% посевной площади, накопано 5,2 млн тонн корнеплодов (7 млн тонн), урожайность снизилась до 341,6 ц/га с 417,5 ц/га в 2017 году.

Соя убрана с 10,1% площадей, намолочено 517,4 тыс. тонн (178,7 тыс. тонн) при урожайности 17,5 ц/га (19,1 ц/га). Подсолнечник обмолочен с 3,4% посевной площади, собрано 549,7 тыс. тонн (357,7 тыс. тонн), урожайность составила 19,9 ц/га (21,5 ц/га). Рапс убран с 30,8% посевной площади. Его намолот составил 835,9 тыс. тонн (586,7 тыс. тонн), урожайность - 17,2 ц/га (20,2 ц/га).

Сельхозорганизации и фермеры убрали картофель с 16,4% посадочной площади. Накопано 1,2 млн тонн клубней (1 млн тонн) при урожайности 242,4 ц/га (259,5 ц/га). Овощи убраны с 37% площадей, собрано 1,2 млн тонн (915,4 тыс. тонн), урожайность составила 193,5 ц/га (173 ц/га).

Сев озимых культур под урожай 2019 года проведен на 6 млн га, что составляет 35,1% к прогнозной площади. На аналогичную дату прошлого года сев был проведен на 4 млн га.

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