В ХМАО обнаружили пропавший два года назад автомобиль с телами мужчины и женщины

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Автомобиль с телами людей, утонувший два года назад в протоке Чеускинская в Ханты-Мансийском автономном округе, обнаружен и поднят в четверг с 7-метровой глубины. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Предполагается, что в машине находятся останки двух жителей Нефтеюганска - мужчины и женщины, которые пропали без вести в июле 2016 года.

В ночь перед исчезновением они были замечены вместе в 10 микрорайоне Нефтеюганска, несмотря на то, что до этого не были знакомы. Камеры наблюдения зафиксировали, что они выехали из города на принадлежащей мужчине "Субару" в сторону поселка Сингапай. Однако домой они не вернулись. После этого их родственники обратились в правоохранительные органы.

Два года велись поиски пропавших. В частности, была обследована большая территория Нефтеюганского района. В качестве приоритетной версии следствие рассматривало падение автомобиля с людьми в водоем.

Для помощи в поисках в Нефтеюганск прибыли руководство и специалисты главного управления криминалистики СКР из Екатеринбурга, водолазы "Центроспас-Югория" из Нижневартовска.

В четверг, благодаря применению высокотехнологичной криминалистической техники, в Нефтеюганском районе в протоке Чеускинская в четырех метрах от берега водолазы обнаружили автомобиль "Субару". Машина была поднята с 7-метровой глубины.

"В ходе осмотра транспортного средства обнаружены два тела, а также документы", - говорится в сообщении.

Для подтверждения личностей погибших и установления причины их смерти назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, следователи планируют воссоздать объективную картину произошедшего и узнать, что произошло между новыми знакомыми и почему автомобиль оказался в водоеме.