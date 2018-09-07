Шесть человек задержаны в Якутске за создание сети подпольных игровых клубов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Якутске возбуждено уголовное дело в отношении шести человек по факту организации подпольных азартных игр, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Местный житель в январе 2016 года в целях незаконного извлечения финансовой выгоды создал преступное сообщество для получения дохода от незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны", - говорится в сообщении.

Для организации и проведения азартных игр мужчина использовал игровые автоматы, а также оборудование, выдаваемое за внебиржевые терминалы. Организатор вовлек в преступное сообщество людей, которые занимались организацией и проведением азартных игр, а в последующем стал руководить структурными подразделениями и участниками преступного сообщества.

"С января 2016 по 17 июня 2018 года, до момента пресечения преступной деятельности, участники преступного сообщества и его руководитель организовали азартные игры в нежилых помещениях города на улицах Рыдзинского, Ойунского, Кальвица, Пояркова, на проспекте Ленина", - говорится в сообщении.

На Youtube канале Следственного комитета РФ размещено видео со штурмом коттеджа главного организатора группировки, на котором внимание обращают на себя богатая обстановка, позолоченная мебель и сантехника. В пресс-службе СУ СКР по Якутии агентству "Интерфакс" сообщили, что следователи наложили арест на дом и другое имущество обвиняемых.

Шикарные особняки с золотыми унитазами возводились на деньги якутских игроманов.



Трое обвиняемых в организации преступного сообщества арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде

🎥 https://t.co/OxyTjFLCI1 pic.twitter.com/LJweOTTYhW — Следственный комитет (@sledcom_rf) September 7, 2018

Следователи СКР возбудили в отношении организатора уголовное дело об организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), в отношении пяти его сообщников - об участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Организатор по ходатайству следствия взят под стражу, как и двое из наиболее активных участников преступного сообщества. В отношении троих членов преступной организации избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.