Генерал Дрыманов останется в СИЗО до середины декабря

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы оставил под арестом до 16 декабря бывшего начальника столичного главка Следственного комитета России генерал-майора Александра Дрыманова, обвиняемого в коррупции, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Дрыманова на 3 месяца и 4 дня, а всего до 5 месяцев, то есть до 16 декабря 2018 года", - огласил решение судья Сергей Рябцев.

Дрыманов был задержан и арестован в середине июля по обвинению в двух эпизодах взяточничества - крупного и особо крупного (пункт "в" части 5 статьи 290, часть 6 статьи 290 УК РФ).

По данным источников "Интерфакса", следствие считает, что генерал получил $200 тыс. за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Кроме того, заключивший сделку с правосудием бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров, арестованный в 2016 году по делу о получении взятки должностными лицами СКР за облегчение уголовного преследования Кочуйкова, рассказал следователям ФСБ, что в 2016 году передал начальнику 9 тыс. 850 евро за содействие назначению на должность и общее покровительство по службе.

В суде, где рассматривалось ходатайство следствия о его аресте, Дрыманов заявил, что вину не признает и что он "готов к процессуальному сражению".