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Ребенок погиб в тамбовском селе, ударив молотком по снаряду

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 7-летнего ребенка в результате взрыва боевого снаряда, сообщается на сайте Следственного управления СКР по региону.

По предварительным данным, днем 7 сентября в одном из сел Тамбовского района мальчик в сарае своего домовладения нашел старый боевой снаряд и ударил по нему молотком. Произошел сильный взрыв, и осколки снаряда попали в ребенка.

"От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия до приезда медицинских работников. Вместе с потерпевшим находилась его подружка, которая в ходе трагедии не пострадала", - говорится в сообщении.

Следователи допрашивают родственников и очевидцев произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Причинение смерти по неосторожности"и "Незаконное приобретение и хранение боеприпасов".

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