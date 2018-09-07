Детский сад эвакуировали в Ижевске из-за взрыва в котельной

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Воспитанники и коллектив детского сада на окраине Ижевска были эвакуированы после хлопка в котельной, дети не пострадали, сообщает пресс-служба администрации города в пятницу.

"В единую дежурно-диспетчерскую службу в районе 14:00 (13:00 по Москве) поступила информация о хлопке в котельной по адресу ул.Гагарина, 35, расположенной на совместной территории с детским садом №60", - говорится в сообщении.

В результате инцидента был травмирован сотрудник котельной. Пострадавших среди детей нет, здание детсада не получило повреждений.

"Причина произошедшего - падение напряжения в сети и аварийное отключение котельной", - отметили в администрации.

И.о. замглавы администрации Ижевска по соцполитике Дмитрий Чистяков, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что эвакуация прошла без паники, в настоящее время детсад работает в штатном режиме. "Горячее водоснабжение в учреждении до возобновления работы котельной будет осуществляться при помощи электронагревателей", - сказал Чистяков.

Ведутся восстановительные работы.

В свою очередь в пресс-службе Удмуртского филиала "Т Плюс" агентству "Интерфакс" сообщили, что хлопок газо-воздушной смеси в котельной произошел после восстановления напряжения и запуска котла.

Собеседник агентства отметил, что работник котельной получил незначительную травму - легкий ожог ладони.