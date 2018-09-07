Генпрокуратура рассмотрит запрос сенатора Белякова по поводу клипа группы "Ленинград"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре РФ намерены рассмотреть запрос члена Совета Федерации Антона Белякова о проверке в отношении размещенного в интернете клипа группы "Ленинград" и в случае необходимости принять соответствующие меры.

Отметив, что запрос сенатора пока не поступил в генпрокуратуру России, ее официальный представитель Александр Куренной заявил "Интерфаксу": "Как только обращение поступит, оно будет рассмотрено в полном соответствии с законной процедурой".

"Мы должны будем внимательно посмотреть на суть обращения, и в случае, если мы посчитаем, что какие-то меры прокурорского реагирования должны вслед за этим наступить, они наступят. Если нет, то ему будет дан соответствующий ответ", - сказал Куренной.

По данным СМИ, Беляков обратился в Генпрокуратуру с запросом по поводу размещенного на YouTube клипа группы "Ленинград" под названием "Не хочу быть москвичом", который, по мнению сенатора, "содержит нецензурную брань и пропагандирует асоциальный образ жизни".

Беляков просит генпрокурора Юрия Чайку дать "правовую оценку обозначенному контенту и способам его распространения", а в случае установления фактов нарушения действующего законодательства "принять предусмотренные законом меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим эту информацию". При этом сенатор апеллирует к требованиям закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".