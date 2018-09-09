Владимир Васильев избран главой Дагестана

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты народного собрания Дагестана путем тайного голосования избрали главу республики, им стал Владимир Васильев, передает из зала заседания корреспондент "Интерфакса".

Из 86 присутствующих депутатов за Васильева проголосовали 77 депутатов, за Камила Давдиева - 5, Махмуда Махмудова - 4.

Как сообщалось, 17 августа президент России Владимир Путин представил Народному собранию Дагестана в качестве кандидатов на главу республики трех депутатов: от партии "Единая Россия" - Владимира Васильева, "Справедливая Россия" - Камиля Давдиева, КПРФ - Махмуда Махмудова.

Васильев с начала октября 2017 года занимал должность руководителя Дагестана в качестве врио, сменив своего предшественника Рамазана Абдулатипова.