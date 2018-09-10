"Единая Россия" победила на выборах депутатов гордумы Волгограда

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - На выборах депутатов городской думы Волгограда победу одержала "Единая Россия", сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе региональной избирательной комиссии в понедельник.

"По предварительным данным, в результате обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, за "Единую Россию" проголосовали 52,64 % избирателей, за КПРФ - 14,65, ЛДПР 13,12 %,"Справедливую Россию" - 7,70 %", - сказал собеседник агентства.

Выборы в гордуму Волгограда прошли по смешанной системе - 18 депутатов избирались по партийным спискам и 18 по одномандатным округам.

Явка избирателей составила 24,10%, что несколько выше, чем в 2013 году, когда явка составила 23,56%.

На 368 мест в городской думе претендовали 420 кандидатов, из которых 336 кандидатов избирались по партийным спискам, 84 кандидатов - по одномандатным округам. Всего в выборах приняли участие представители 9 политических партий.