"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Владимирской области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" набрала на выборах депутатов в Заксобрание Владимирской области 29,57% голосов, следует из материалов облизбиркома.

За КПРФ проголосовали 23,66% избирателей, за ЛДПР - 20,8%, "Справедливая Россия" набрала 10,2% голосов, за "Коммунистическую партию социальной справедливости" отдали голоса 6,14% жителей области.

Пятипроцентный барьер не удалось преодолеть "Партии пенсионеров за социальную справедливость" (4,38%) и "Яблоку" (1,42%).

Всего в региональный парламент будут избраны 38 депутатов, из них 19 - по партийным спискам, столько же в одномандатных округах. В большинстве одномандатных округов побеждают представители "Единой России".

В составе владимирской областной думы предыдущего созыва были представители трех партий: "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ, еще один депутат представлял "Справедливую Россию".