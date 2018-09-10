И.о. вице-губернатора Нижегородской области победил на довыборах в Госдуму

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский лидирует на дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ по 129-му одномандатному избирательному округу. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в нижегородском облизбиркоме.

После обработки 100% бюллетеней Сватковский, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 47,34% голосов. На втором месте - Николай Рябов от КПРФ с 22,32%, на третьем - Татьяна Гриневич с 10,78% голосов.

Явка на выборах составила 35,5%.

Ранее депутатом по данному округу являлся Владимир Панов. На выборах 18 сентября 2016 года он набрал 46% голосов.

17 января 2018 года депутаты думы Нижнего Новгорода в ходе тайного голосования избрали Панова главой города.