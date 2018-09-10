Выбросившей из окна ребенка жительнице Якутии заменили условный срок на 8 лет колонии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Якутии отменил условное наказание для местной жительницы по делу о попытке убийства ребенка и отправил женщину в колонию.

Прокуратура Якутии сообщает, что "суд, рассмотрев дело, согласился с доводами о чрезмерной мягкости приговора и назначил осужденной наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима".

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Две женщины в квартире одной из них распивали спиртное. Малолетний сын гостьи через некоторое время начал капризничать и уговаривать мать вернуться домой. Хозяйке это не понравилось. Она схватила ребенка и выбросила его с балкона второго этажа. Мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован.

В июле этого года Якутский городской суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего) и приговорил ее к семи годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на пять лет.

Государственный обвинитель не согласился с чрезмерно мягким наказанием и обжаловал приговор в вышестоящий суд.