Врио главы Ивановской области Воскресенский победил на губернаторских выборах

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - По итогам обработки 100% бюллетеней, на губернаторских выборах в Ивановской области побеждает врио главы региона Станислав Воскресенский, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в облизбиркоме.

Воскресенский, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 65,72% голосов избирателей - за него проголосовали 174 449 жителей Ивановской области.

Второе место занял представитель КПРФ Сергей Нациевский с 11,91% (31 619 голосов). Далее следуют Дмитрий Шелякин от ЛДПР с 9,45% (25 086 голосов), Павел Попов от "Справедливой России" с 5,27% (13 984 голосов) и представитель партии "Коммунисты России" Александр Орехов с 5,16% (13 702 голосов).

По предварительным данным, на избирательные участки в регионе пришли 265 747 избирателей (32,9%). По сравнению с предыдущими выборами губернатора, состоявшимися в сентябре 2014 года, явка оказалась ниже на 3,9 процентных пункта.

Наибольшее число голосов Воскресенский набрал в Верхнем Ландехе - 82,8%, в Комсомольском районе - 80%, в Юрьевецком - 77%, Палехском - 76%, Лухском -74%, Южском --72%, Лежневском - 71%. Наименьшее количество голосов он набрал в Иваново и Шуе - примерно по 62%.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин 10 октября 2017 года подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ивановской области Павла Конькова и назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона Станислава Воскресенского, занимавшего пост замглавы Минэкономразвития РФ.