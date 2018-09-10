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КПРФ получит большинство мест в думе Тольятти

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - КПРФ получит большинство мест в думе Тольятти по итогам прошедших выборов. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в избирательной комиссии Самарской области.

По данным облизбиркома, в голосовании по партийным спискам КПРФ набирает 35,85% голосов (8 мандатов), "Единая Россия" - 28,37% (6 мандатов), ЛДПР - 15,16% (2 мандата), "Справедливая Россия" - 13,43% (2 мандата). По одномандатным округам КПРФ получит 9 мандатов, "Единой России" достанется 8 мандатов.

Таким образом, по итогам выборов КПРФ получит в думе Тольятти 17 мест, "Единая Россия" - 14, ЛДПР и "Справедливая Россия" - по 2.

Явка на выборах составила 30,32%.

Дума Тольятти состоит из 35 депутатов, избираемых по смешанной системе на прямых выборах сроком на пять лет.

В действующем составе думы Тольятти у "Единой России" - 29 депутатов, у КПРФ - 3 депутата, по одному депутату - у ЛДПР, "Справедливой России" и Гражданской платформы.

На выборах в думу Сызрани, также проходившим по смешанной системе, "Единая Россия" получила 18 мандатов из 30, КПРФ достались 8 мандатов. ЛДПР и "Справедливая Россия" получили по 2 мандата, один мандат достался самовыдвиженцу.

Явка на выборах в думу Сызрани составила 40,84%.

Тольятти и Сызрань являются соответственно вторым и третьим по численности городами Самарской области.

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Теги: КПРФ, Тольятти
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