Спросивший Путина о выборах сотрудник "ГАЗа" станет депутатом нижегородского заксобрания

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный от первичной профсоюзной организации в ОАО "ГАЗ" Артем Баранов, который в начале декабря 2017 года спросил Владимира Путина, будет ли он баллотироваться на президентских выборах в 2018 году, победил на дополнительных выборах депутата заксобрания Нижегородской области.

Баранов был выдвинут партией "Единая Россия" и баллотировался по избирательному округу №6.

Согласно данным, представленным на сайте нижегородского облизбиркома, за Баранова проголосовали 16 тыс. 579 избирателей (52,94%), за его ближайшего конкурента, артиста-вокалиста "Москонцерта" Василия Овсянникова (КПРФ) - 17,96%. Явка составила 26,25%.

Баранов стал известен после того, как в декабре 2017 года в ходе посещения президентом РФ завода "ГАЗ" заявил о поддержке народом главы государства, если тот выдвинет свою кандидатуру на пост президента страны.

"Так вот, сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок, огласите свое решение, ведь мы за вас, "ГАЗ" - за вас", - заявил тогда Баранов.

После его слов Путин сказал, что будет баллотироваться на президентских выборах в марте 2018 года.

Место депутата Законодательного собрания Нижегородской области по округу №6 стало вакантным после того, как занимавший его вице-спикер парламента Олег Сорокин в марте 2018 года сложил свои полномочия. В настоящее время Сорокин арестован по обвинению во взяточничестве.