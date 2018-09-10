Возбуждено дело о покушении на криминального авторитета Калатозу в Сочи

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Сочи по факту совершенного в конце августа покушения на известного криминального Давида Карселадзе, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"По предварительным данным, 25 августа на улице Буковой в Сочи неизвестный несколько раз выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в Карселадзе, известного в криминальной среде России и Грузии как Калатоза. Пострадавший с тяжелыми проникающими ранениями госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю агентству "Интерфакс" факт вооруженного нападения на мужчину в Сочи 25 августа подтвердили.

"В правоохранительные органы Сочи вечером 25 августа 2018 года поступило сообщение о доставлении в больницу 50-летнего мужчины с огнестрельными ранениями брюшной полости. По данному факту следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.З ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным следствия, неизвестный не менее трех раз выстрелил в идущего по улице Буковой мужчину. Тот открыл ответный огонь из оружия, находившегося при нем, и вынудил нападавшего скрыться.