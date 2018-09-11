"Почта России" за два года запустит 38 логистических центров по доставке товаров

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ФГУП "Почти России" планирует в течение двух лет построить 38 логистических центров по доставке товаров, сообщил генеральный директор Николай Подгузов на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы этой осенью запускаем большой инфраструктурный проект - строительство 38 логистических центров в 34 городах нашей страны. Это города-миллионники, города с населением более 500 тыс. человек, которые охватывают более 80% населения. Инвестиции составят 24 млрд. рублей", - сказал Подгузов.

По его словам, строительство центров позволит значительно ускорить доставку товаров населению.

"Для этих 34 городов, где будут расположены наши центры, мы обеспечим в ближайшие два года доставку товара, если заказ был сделан до 12:00 дня в этот же день, а если после 12:00 - то на следующий день", - добавил Подгузов.