Страхи россиян перед террористической угрозой снизились до исторического минимума

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян (85%) считают, что российские власти в состоянии обеспечить в полной мере антитеррористическую безопасность и оградить население от террористических атак, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

При этом социологи отмечают, что опасения россиян, связанные с террористической угрозой, снизились до исторического минимума. В текущем году индекс опасений снизился до 34 процентных пунктов (п.п). За все время проведения исследований значения этого показателя колебались в диапазоне 37-55 п.п.

Согласно результатам опроса, опасения, что они сами или их близкие могут стать жертвами теракта, в той или иной степени испытывают 56% россиян, в то время как 2017 году таковых было 66%.

Главным источником угрозы, по данным опроса, россияне считают запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство", а также политику США (по 17% респондентов). 8% опрошенных считают, что террористическая угроза для России сейчас исходит со стороны Украины.

80% россиян придерживаются мнения, что действующий президент РФ Владимир Путин уделяет достаточное внимание борьбе с терроризмом.

"Многие респонденты фактически поставили знак равенства между понятиями терроризма и внешней угрозы. Год назад, в самый разгар сирийских событий, основной причиной беспокойства представлялся радикальный ислам в разных его проявлениях. Сегодня главным источником такой угрозы россияне наряду с запрещенной в России ИГИЛ называют Соединенные Штаты, а также Украину", - комментирует результаты опроса Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, слова которого приводит пресс-служба социологического центра.

"То есть, в наших представлениях терроризм сегодня - это "товар", прежде всего, импортный, вполне вероятно, поставляемый из-за океана. При этом российская политика в сфере безопасности воспринимается эффективной, способной защитить своих граждан от любой угрозы - террористической, военной и любой другой", - подчеркнулЛьвов.

Инициативный опрос был проведен 31 августа среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше.