Гости фестиваля в Каменске-Уральском соберут железную руду для арт-объекта

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Акция по поиску железной руды состоится 29 сентября в Каменске-Уральском (Свердловская область), сообщает центр развития туризма города.

"Каменск-Уральский - уникальный город. В самом его центре находятся рудники, где больше двухсот лет добывали минералы. Но далеко не все знают, как выглядит руда, и акция "Ruda" - отличный способ это исправить", - приводятся в сообщении слова директора центра Марины Чистяковой.

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Музы и пушки". Участие в нем примут гости из Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областей и Пермского края.

"Найти руду в каменских лесах несложно. Она лежит прямо под ногами (...) Заранее жители Каменска и туристы должны отправиться в лес на поиски полезных ископаемых. Кусочки нужно будет взять с собой и принести на фестиваль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из собранной руды в городе сделают арт-объект. В планах организаторов установить памятник руде на границе Урала и Сибири.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Урал" представитель центра, участниками фестиваля станут около пяти тысяч человек.