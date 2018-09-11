Девочка в Ярославской области получила ранение из пневматического ружья во время игры

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Десятилетняя девочка госпитализирована в Ярославской области с ранением из пневматического ружья, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД России по региону.

"В ходе игры ребенок 2011 года рождения по неосторожности произвел выстрел из пневматического ружья, в результате чего ранение получила девочка 2008 года рождения. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о происшествии в ОМВД по Ярославскому району поступило из медучреждения.