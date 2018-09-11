Российские разработчики представили четверорукого робота-медсестру

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) представил робота-медсестру на выставке "Биотехмед", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна.

"Разработка КРЭТ предназначена для проведения хирургических операций, в том числе, дистанционно. Робот КРЭТ оснащен четырьмя "руками": две делают операцию, третья выполняет функции ассистента, четвертая - функции "зрения" и 3D мониторинга", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время "робот находится на заключительном этапе испытаний". Этот этап, как сообщили в пресс-службе, включает в себя отработку алгоритмов управления и передачи команд.

"Создатели разработки полагают, что массовое применение робот получит после перехода систем связи на стандарты пятого поколения 5G, которые смогут обеспечить высокоскоростную передачу больших массивов данных", - добавили в пресс-службе.