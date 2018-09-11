Подозреваемого в совершении убийства в Хабаровске 20 лет назад нашли в Калининграде

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Калининградская полиция нашла мужчину, которого подозревают в убийстве, совершенном 20 лет назад в Хабаровске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

"На след 60-летнего гражданина, который по версии следствия убил своего знакомого в 1997 году и скрылся за границей, калининградская полиция вышла совместно с коллегами из Хабаровска, где и было совершено преступление. Тогда, запутывая следы, мужчина оставил предсмертную записку, а его ближайшее окружение считало его погибшим", - рассказал собеседник агентства.

Полиция установила, что бывшая супруга "пропавшего" переехала из Хабаровска в Калининград. Полицейские передали информацию своим коллегам в этом регионе, где и был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

"Полицией было установлено, что в Калининграде с "вдовой" проживает мужчина по возрасту схожий с разыскиваемым. Последний был задержан и доставлен в отдел полиции, где он предъявил паспорт на имя иностранного гражданина. Но затем он сознался, что уже более 20 лет находится в розыске за убийство. Задержанного этапировали в Хабаровск и передали следственным органам", - отметили в полиции.