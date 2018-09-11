Подмосковные власти пообещали не строить новых дорог в Приокско-Террасном заповеднике

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Планов по строительству новой или реконструкции существующей дороги на территории Приокско-Террасного заповедника в Серпуховском районе правительство Московской области не имеет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Мероприятий по расширению (реконструкции) существующей дороги и строительству новых дорог на территории заповедника правительством Московской области не планируется", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что по территории заповедника уже проходит дорога "Серпухов - Данки - Турово", она соединяет Серпуховский район и городской округ Ступино.

Накануне члены координационного совета Приокско-Террасного биосферного резервата приняли решение обратиться к руководству Московской области, а также в Минприроды России, с просьбой не допустить строительство сквозного проезда через его территорию.

Ранее о планах по строительству дороги через заповедник сообщили некоторые СМИ.