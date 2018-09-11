Утвержден ректор РГГУ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ректором РГГУ назначен исполнявший обязанности ректора Александр Безбородов, сообщает пресс-служба РГГУ.

"Приказом министра науки и высшего образования РФ от 28 августа 2018 года на должность ректора Российского государственного гуманитарного университета назначен Александр Борисович Безбородов", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Безбородов является также директором Историко-архивного института РГГУ. Работает в университете с 1977 года.