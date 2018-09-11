Генпрокуратура выявила множество нарушений в центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Одиннадцать должностных лиц Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора привлечены к дисциплинарной ответственности из-за многочисленных нарушений, выявленных Генпрокуратурой РФ при проверке учреждения.

"Выявлены многочисленные нарушения законодательства, в связи с которыми главному врачу Федерального центра вынесено представление", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе надзорного ведомства.

По результатам проверки установлено, что в учреждении проводились медицинские исследования на оборудовании, не прошедшем техническое обслуживание. Кроме того, руководство центра не принимало меры для обеспечения безопасных условий труда сотрудников.

Также нарушался двухмесячный срок подготовки экспертных заключений, что приводило к несвоевременному оказанию услуг хозяйствующим субъектам и нарушению их прав. Образовательная деятельность центра велась при отсутствии в штате педагогических работников, имеющих профессиональное образование и обладающих соответствующей квалификацией.

"Допускались многочисленные нарушения законодательства о контрактной системе: оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг осуществлялась по истечении установленного законом десятидневного срока, отчеты об исполнении контрактов в единой информационной системе не размещались и т.д.", - добавили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что после выявления нарушений Центр разработал план по совершенствованию санитарно-эпидемиологических экспертиз и повышению квалификации работников, ответственных за закупки и рассмотрение обращений.