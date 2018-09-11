Обвиняемый в избиении депутата Жигарева арестован на месяц

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы отправил под стражу Ибрагима Дудаева, обвиняемого в нападении на главу комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева.

"Постановлением суда в отношении Дудаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 октября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

По ее словам, Дудаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений по части 4 статьи 158 (кража, совершенная в особо крупном размере) и статье 116 (побои) УК РФ.

О нападении на Жигарева стало известно в начале июля. Вечером, когда депутат садился в свой автомобиль, к нему подошел неизвестный и нанес несколько ударов.

После напавший скрылся на общественном транспорте.

В СМИ сообщалось, что к произошедшему может быть причастна 24-летняя модель Ольга Синтюрева. Ряд изданий утверждал, что органы следствия заподозрили девушку в краже у народного избранника 22 млн рублей.