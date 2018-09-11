В Коми возбудили дело против подростка, который сжег снятый с сельской администрации флаг

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело по факту уничтожения государственного флага РФ, снятого с крыши здания администрации села в Усть-Куломском районе Коми.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МВД, дело возбуждено по статье "надругательство над государственным гербом или госфлагом России". Его фигурантом является подросток. Ведется следствие.

Как сообщалось, в августе 2018 года в селе Деревянск Усть-Куломском районе Коми по подозрению в совершении правонарушения полицейские задержали 16-летнего местного жителя. Как признался им задержанный, он залез на крышу здания администрации села, снял флаг и на следующий день сжег его в кювете у одного из домов. Остатки флага выбросил в кусты за обочиной. Этот поступок, по его же словам, он совершил из хулиганских побуждений.