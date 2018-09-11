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СК начал проверку из-за посадки в Симферополе самолета с неисправным шасси

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку информации о посадке в аэропорту "Симферополь" самолета с неисправным шасси, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Крыму во вторник.

"Крымским следственным отделом на транспорте (...) проводится процессуальная проверка по сообщению о посадке 10 сентября самолета, следовавшего рейсом "Череповец-Симферополь", с возможной технической неисправностью системы выпуска передней стойки шасси", - говорится в пресс-релизе.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Других подробностей в сообщении СКР нет.

Согласно данным сайта симферопольского аэропорта, рейсы в Крым из Череповца (Вологодская область) выполняет ООО "Авиапредприятие "Северсталь".

"Интерфакс" не располагает комментарием перевозчика.

Авиапредприятие "Северсталь" выполняет регулярные и чартерные рейсы по России, странам СНГ и Европы, является эксплуатантом аэропорта "Череповец". В 2017 году услугами компании воспользовались более 230 тыс. человек. Единственным собственником является ПАО "Северсталь".

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Теги: Крым, Симферополь, СКР
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