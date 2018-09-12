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Верховный суд проверит законность приговора украинцу Сущенко

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России в среду рассмотрит жалобу защиты на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному за шпионаж.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, заседание начнется в 10:00 мск.

Сущенко был арестован в октябре 2016 года и с санкции Лефортовского суда помещен под стражу. Ему было предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ ("Шпионаж").

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, Сущенко является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Полковник, отметили в спецслужбе, был задержан при проведении шпионской акции.

По данным ЦОС ФСБ РФ, гражданин Украины "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии РФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

В свою очередь защитник Сущенко Марк Фейгин заявил, что его клиент работал собственным корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже. В Россию Р.Сущенко по словам адвоката, приехал с частным визитом, чтобы встретиться с родственниками.

4 июля этого года Мосгорсуд признан Сущенко виновным в шпионаже и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Процесс в отношении Сущенко проходил в закрытом режиме, поскольку дело имеет гриф "совершенно секретно". Свою вину Сущенко не признает.

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Теги: Роман Сущенко
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