В Сочи курортник с ведром на голове ограбил магазин

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сочинские полицейские задержали жителя Челябинской области, который ограбил магазин в Адлерском районе города-курорта, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю в среду.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

"Неизвестный мужчина вошел в помещение торговой точки с ведром на голове и под угрозой физической расправы похитил из кассы две тысячи рублей, после чего скрылся", - сообщает полиция.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали предполагаемого преступника недалеко от места происшествия.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.