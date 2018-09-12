Вступил в силу приговор осужденному в России за шпионаж украинцу Сущенко

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж, передает корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Московского городского суда от 4 июля 2018 года оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в решении апелляционной коллегии ВС РФ.

Таким образом, приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Как и за что осудили

Роман Сущенко был признан Мосгорсудом виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Слушания по делу, как в суде первой инстанции, так и апелляционной, проходили в закрытом режиме, поскольку материалы расследования имеют гриф "совершенно секретно".

По данным Центра общественных связей ФСБ, Сущенко, будучи кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии РФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Свою вину Сущенко категорически не признает. Как заявлял защитник украинца Марк Фейгин, его доверитель работал собственным корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, а в Россию приехал с частным визитом, чтобы встретиться с родственниками.