Суд решил взыскать с банкира Мотылева более 1 млрд рублей убытков

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Мосстройэкономбанка (М банк) в лице ГК "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) о взыскании с бизнесмена Анатолия Мотылева убытков в размере 1 млрд 20 млн рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

19 февраля суд признал банкротом Мотылева, имя которого связывают с банком "Российский кредит", М банком, АМБ банком и банком "Тульский промышленник".

В отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина сроком на 6 месяцев и утвердил его финансовым управляющим Олега Приступу.

В реестр должника на момент признания банкротом были включены требования 16 кредиторов на общую сумму 23,5 млрд рублей.

Дела Мотылева

В настоящее время Следственный комитет расследует в отношении бывшего владельца банковской империи два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Одно касается банка "Российский кредит", "дыра" в котором составляет более 126 млрд рублей, а другое - о выдаче заведомо невозвратного кредита на 700 млн рублей М банком.

В конце июля 2015 года Банк России отозвал лицензии у "Российского кредита", Мосстройэкономбанка, АМБ банка и банка "Тульский промышленник". Банки признаны банкротами. По данным ЦБ, они проводили высокорискованную кредитную политику и размещали средства в низкокачественные активы. Крупнейшая из этих кредитных организаций - банк "Российский кредит" - входила в топ-50 по активам.

В августе 2015 года Банк России аннулировал лицензии НПФ "Солнце. Жизнь. Пенсия", НПФ "Солнечное время", НПФ "Сберегательный", НПФ "Адекта-пенсия", НПФ "Сберегательный фонд Солнечный берег", НПФ "Защита будущего" и НПФ "Уралоборонзаводский", которые также были связаны с А.Мотылевым.