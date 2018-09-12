Суд в Ростове-на-Дону приговорил экс-депутата Госдумы Бессонова к трем годам тюрьмы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Ростова-на-Дону в среду вынес обвинительный приговор бывшему депутату Госдумы РФ от КПРФ Владимиру Бессонову, обвиняемому в применении насилия к полицейским и объявленному в розыск, передает корреспондент "Интерфакс".

"Суд квалифицировал действия Бессонова по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти) и постановил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года в колонии общего режима", - сказал судья.

Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросил суд назначить Бессонову наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. В свою очередь сторона защиты настаивала на оправдании своего клиента.

По версии следствия, 2 декабря 2011 года в Ростове-на-Дону Бессонов совместно с другими лицами организовал несогласованный с властями митинг численностью более ста человек на площади перед резиденцией полпреда президента РФ в Южном федеральном округе. Бессонов и организаторы митинга отказались остановить несанкционированное мероприятие в ответ на обращение сотрудников полиции. Когда последние попытались самостоятельно отключить звукоусиливающее оборудование, депутат нанес им травмы и повредил форменную одежду.

Госдума дала согласие на представление Генпрокуратуры РФ о привлечении парламентария к уголовной ответственности и направлении его дела в суд.

Потерпевшими по делу являются бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области Антон Грачев и сотрудник полиции Олег Мышенин.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону несколько раз переносил дату предварительного слушания по делу Бессонова после его неявок на заседание. В итоге было принято решение о его заочном аресте, а Бессонов был объявлен в розыск.

Предварительные слушания состоялись 19 декабря 2017 года без его участия. 16 января 2018 года прошло первое судебное заседание. Судебное следствие завершилось 8 августа.