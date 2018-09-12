Юрист из Татарстана осужден на три года за поджог машин следователя и полицейского

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Татарстане вынес приговор 57-летнему юристу, обвинявшемуся в поджоге автомобилей следователя и полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По информации надзорного ведомства, ночью 9 мая мужчина облил горючей жидкостью и поджег переднее колесо автомобиля следователя, расследовавшего уголовное дело в отношении его подзащитного.

"Автомобиль был полностью уничтожен огнем. Причиненный потерпевшему ущерб составил более 117 тыс. рублей", - говорится в пресс-релизе.

Сразу после этого злоумышленник аналогичным образом поджег автомобиль старшего оперуполномоченного отдела полиции по Ютазинскому району. Владелец оценил причиненный ущерб в 31 тыс. рублей.

Вечером того же дня мужчина оскорбил следователя следственной группы отдела полиции по Ютазинскому району.

Свою вину подсудимый полностью признал и возместил причиненный потерпевшим ущерб. Суд приговорил его к трем годам колонии-поселения.