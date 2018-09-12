Пострадавший при крушении Ми-8 на Ямале отсудил у авиакомпании 300 тыс. рублей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Тюмени взыскал с ООО "Авиакомпания "Скол" компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего в авиакатастрофе местного жителя, сообщает в среду пресс-служба суда.

Установлено, что в октябре 2016 года тюменец вместе с другими пассажирами-вахтовиками на вертолете Ми-8, который летел по маршруту Сузун-Уренгой, возвращался из командировки с месторождения.

В 45 км от поселка Старый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа вертолет с вахтовиками упал и разбился.

Тюменца нашли примерно через шесть часов после авиакатастрофы.

"Полтора месяца он находился на амбулаторном лечении", - отмечается в сообщении.

До сих пор мужчина страдает от сильной головной боли, из-за этого он не может водить автомобиль.

Суд взыскал с авиакомпании в пользу пострадавшего 300 тыс. рублей.

Как сообщалось, 21 октября 2016 года вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", на борту которого находились 22 человека, совершил жесткую посадку в районе поселка Уренгой. 19 человек погибли, трое пострадали. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).