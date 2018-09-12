В Удмуртии запретили продажу вейпов несовершеннолетним

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госсовета Удмуртии на очередной сессии в среду приняли поправки в закон, запрещающие продажу электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них несовершеннолетним, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

"Проект закона устанавливает на территории Удмуртской Республики ограничение продажи электронных систем доставки никотина, жидкости для них, а также безникотиновых жидкостей несовершеннолетним", - сообщила на заседании заместитель председателя республиканского парламента Надежда Михайлова.

Она отметила, что меры по ограничению распространения электронных систем доставки никотина рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения.

По ее словам, подобные нормативные акты уже приняты в некоторых регионах России, но на уровне Федерации такой закон пока разрабатывается.

Согласно материалам, представленным на заседании, за нарушение этого закона установлен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей для физлиц, от пяти до пятнадцати тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для организаций.