В Госдуму внесен законопроект о розыске подозреваемых в странах СНГ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект, который делает работоспособным для России возможность розыска лиц в странах СНГ, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Одним из авторов законопроекта выступил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время сложилась такая правоприменительная практика, что объявить человека в розыск при определенных условиях через Интерпол можно, а по линии СНГ - нельзя.

В настоящее время розыск в пределах стран СНГ регулируется Договором государств - участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц (подписан в Москве 10 декабря 2010 года).

В правоприменительной практике возникают сложности, связанные с получением Россией такого решения, поскольку в российском Уголовно-процессуальном кодексе (УПК РФ), установлено, что избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается исключительно в случае его объявления в международный розыск, то есть по линии Интерпола.

Учитывая, что оба этих вида розыска (на пространстве СНГ и через Интерпол) связаны с нахождением разыскиваемого за границей, законопроектом предлагается внести изменение в УПК России, предусматривающее возможность заочного избрания названной меры пресечения при условии объявления лица не только в международный, как сейчас, но и в межгосударственный розыск, в том числе на основе договора между странами СНГ.

"Указанное дополнение расширит возможности российских органов следствия и суда по применению данной меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц, будет способствовать повышению эффективности межгосударственного розыска и реализации его целей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.