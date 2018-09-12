Российское судно с взрывчаткой вышло из порта ЮАР после оформления бумаг для транзита

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российское судно с промышленной взрывчаткой на борту покинуло порт ЮАР после оформления необходимых разрешений на транзит груза, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в ЮАР.

"Российское судно "Лада", принадлежащее компании "Трансфлот" покинуло порт Нгкура (г.Порт-Элизабет) в субботу вечером, по завершении всех требуемых южноафриканской стороной процедур и получения необходимых транзитных разрешений", - сказал собеседник агентства.

Ранее в российской дипмиссии в ЮАР "Интерфаксу" сообщали, что российское судно было остановлено в порту ЮАР, так как перевозило промышленную взрывчатку без соответствующих документов. Компания "Трансфлот", которой принадлежит судно, экстренно приступило к оформлению документов для транзита.