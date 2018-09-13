В Новосибирске арестованы мошенники, обещавшие вкладчикам доходность до 52% годовых

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Новосибирске арестовал трех подозреваемых в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По материалам уголовного дела, трое жителей европейской части России приехали в Новосибирск, чтобы под вывеской финансовой организации похитить у граждан деньги. Они арендовали офис в центре города, зарегистрировали на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью и для создания видимости законной деятельности изготовили печати и бланки договоров на вклады частных лиц.

"В средствах массовой информации была размещена реклама, якобы гарантирующая гражданам высокую ставку по вкладам - от 32% до 52%. Выгодные условия организаторы незаконного бизнеса объясняли участием в современных инвестиционных проектах, в которых якобы будут задействованы денежные средства вкладчиков. На самом деле никаких финансовых операций с поступающими средствами не осуществлялось", - говорится в сообщении.

С 6 декабря 2017 года по 5 января 2018 года 13 граждан перечислили на счет "финансовой компании" более 5 млн рублей, размеры вкладов варьировались от 30 тыс. до 1,4 млн рублей.

В январе 2018 года подозреваемые уехали из Новосибирска с полученными деньгами. По обращениям потерпевших было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемые были задержаны сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции новосибирского управления МВД в Твери и Санкт-Петербурге и доставлены в город, где было совершено преступление.