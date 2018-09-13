Против мужчины, убившего вооруженных грабителей в собственном доме, завели дело

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Татарстана возбудили дело по статье "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны" в отношении предпринимателя, на дом которого напали трое налетчиков в Бугульме. Двое грабителей погибли, третий задержан, сообщает пресс-служба МВД региона.

Информация о том, что неизвестные ворвались в дом 41-летнего Евгения Деданина, поступила в полицию около 8 утра 12 сентября.

"Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в 7:55 мск двое неизвестных в масках ворвались в дом. Угрожая предметами похожими на пистолеты и требуя денег, они связали хозяина, его 34-летнюю супругу и их 31-летнего знакомого. Хозяин дома, оказывая нападавшим сопротивление, нанес им несколько ножевых ранений, в результате которых они скончались", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь Деданин рассказал порталу "БИЗНЕС Online", что злоумышленники связали его самого, его жену и друга, "заклеили скотчем рты, глаза". Затем однако они повели его показать видеорегистратор, чтобы изъять все записи, на которых были запечатлены преступники, и в этот момент ему удалось освободить руки.

"Кулачный бой завязался. Подбежал второй. Мне было тяжело справляться, я вырвался, побежал на кухню, взял два кухонных ножа. И начал защищаться. Я думал, что я возьму ножи и они (ударятся) в бегство, а они начали стрелять, осечка была", - цитирует портал предпринимателя.

Затем, по словам Деданина, ему удалось ранить обоих противников. Он сообщил, что один из нападавших сказал товарищу: "Идем в гараж, сейчас мы его там грохнем". Мужчины продолжали драться, и в какой-то момент истекавшие кровью грабители "просто сели" на пол.

Отмечается, что сам предприниматель получил ножевое ранение ноги, у него разбита голова.

На месте происшествия полицейские изъяли травматическое оружие, принадлежащее жителю Красноярского района Самарской области. Установлено, что он был одним из нападавших. Изъяты записи камер видеонаблюдения, остатки масок нападавших, принадлежавшая им рация, ключи, отвертка, бинокль.

В отношении Деданина избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Также органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения.