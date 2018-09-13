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Калининградский избирком отменил результаты довыборов в Госдуму на трех участках из-за "карусели"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Калининградской области на трех участках из-за нарушений отменены итоги довыборов в Госдуму 9 сентября, сообщает пресс-служба регионального избиркома.

"Избирательная комиссия Калининградской области приняла решение отменить решения участковых избирательных комиссий №№28, 29, 30 об итогах голосования по одномандатному избирательному округу №98, оформленные в виде протоколов, а итоги голосования признать недействительными", - говорится в сообщении.

После принятия решения комиссия решила признать дополнительные выборы депутата Госдумы федерального собрания РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №98 состоявшимися и результаты выборов - действительными.

Как сообщалось, ранее избирком Калининградской области передал в Следственный комитет фрагменты видеозаписи, где зафиксирована возможная "карусель" на довыборах в Госдуму в единый день голосования. На трех избирательных участках в Мамоново определенная группа людей проголосовала несколько раз.

9 сентября в Калининградской области на дополнительных выборах в Госдуму РФ по округу №98 победу одержал "единоросс", экс-мэр Калининграда Александр Ярошук. Явка во время голосования составила чуть больше 20%, что в два раза меньше, чем на выборах в Госдуму два года назад.

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Теги: Калининградская область
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